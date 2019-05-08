2019-05-08T13:36:06+03:00
Общество

В Липецке 9 мая ожидают грозу и сильные порывы ветра

Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение
Юлия КЛЮЕВА
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На Липецк надвигается грозаНа Липецк надвигается грозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогода ожидается с 18.00 этого дня, 8 мая, по 18.00 следующего дня - 9 мая.

В Липецке и области прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами небольшие, а днем умеренные дожди. В некоторых районах возможна гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. При грозе могут быть порывы до 18 м/с. При этом в регионе довольно жарко. Ночью 10-15 градусов тепла. Днем до 28 градусов выше ноля.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в такую погоду повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Поэтому липчанам стоит быть аккуратнее. Особенно водителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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