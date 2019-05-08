2019-05-08T16:18:31+03:00
Общество

Какие улицы закроют в Липецке 9 мая и где можно будет проехать

В ГИБДД предупредили, что брошенные машины эвакуируют
Лия МУРАДЬЯН
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Центр города перекроют в 6 утраЦентр города перекроют в 6 утраФото: Лия МУРАДЬЯН
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В четверг, 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Победы в Великой Отечественной войне в центре Липецка перекроют несколько улиц. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, улицы начнут перекрывать в 6 утра.

Площадь Победы и прилегающие к ней улицы перекроют ровно в 6 утра. Проспект Победы будет закрыт от пересечения с улицей Механизаторов до площади, улица Советская будет закрыта вся, как и площадь Революции, переулок Литаврина, улица Карла Маркса и площадь Петра Великого. На Первомайской закроют участок от Фрунзе до К.Маркса.

С 10 до 12.00 закроют Саперный спуск, улицу Кузнечную и улицу Зегеля на участке от площади Героев до площади Плеханова.

С 14 до 16.00 полностью перекроют движение по улице Ленина, также от улице Ленина до площади Авиаторов будет закрыта Гагарина и улица Зегеля от площади Героев до улицы Ленина.

На центральных улицах движение будут открывать вечером по окончанию всех мероприятий. А вот площадь Петра Великого и прилегающие к ней улицы будут закрыты до 23.00. Объехать площадь можно будет по Октябрьской улице.

Перекрытые улицы можно будет пересечь на перекрестках. Проспект Победы можно пересечь по улице Механизаторов в обоих направлениях и по Юных Натуралистов. Пересечь Советскую можно по Фрунзе и Горького. Улицу Плеханова – по Желябова и Пролетарской.

Автоинспекторы просят липчан не оставлять машины на указанных участках этой ночью, с 8 на 9 мая, и непосредственно днем 9 мая. Все брошенные машины эвакуируют. В целом ситуация на дорогах ожидается напряженная, поэтому липчанам советуют передвигаться на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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