2019-05-08T16:55:17+03:00
Происшествия

В Липецке пенсионерка выскочила под машину, перебегая улицу в неположенном месте

Момент ДТП сняла уличная камера наблюдения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Женщину сбили на проспекте ПобедыЖенщину сбили на проспекте ПобедыФото: скрин с видео
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В Липецке уличная камера записала момент аварии на проспекте Победы, где водитель иномарки сбил женщину. Все произошло в минувший вторник, 8 мая, около полудня недалеко от бизнесцентра «Виктория». Там 70-летняя женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

Перебегавшая дорогу пенсионерка попала под машину .

На записи видно, как пенсионерка, не взирая на оживленное движение, опасно пересекает первые две полосы и останавливается на двойной сплошной. Женщина пытается выглянуть за машины, но очевидно ей не удается разглядеть угрозу. Несмотря на это бабушка начинает бежать и тут же ее сбивает «Фольксваген».

Водитель иномарки явно не ожидал, что из-за машины выскочит пешеход, отчаянно пытался остановить машину и вырулить в другу сторону, но не успел. По словам очевидцев, женщину с многочисленными травмами увезли на «Скорой» в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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