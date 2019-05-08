Липецкие киберволонтеры помогли заблокировать 13 сайтов

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-08T17:27:19+03:00

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В Липецкой области участники молодежного парламента помогают блокировать сайты с запрещенной информацией. По данным прокуратуры, молодежь уже как три года участвует в движении киберволонтеров. Активно пользующиеся Интернетом молодые люди находят ресурсы со всякого рода незаконной информацией, например о распространении наркотиков, способах изготовления оружия или пропагандой суицида и передают данные в правоохранительные органы.

С помощью киберволонтеров в одном только Елецком районе заблокировали 13 сайтов. Последний раз по иску прокуратуры Елецкого района в Липецке закрыли сайт, где рассказывалось, как изготовить взрывчатку и с ее помощью причинить людям вред.

Информация находилась в свободном доступе и тексты мог скопировать любой пользователь. В итоге на основании решения суда адреса сайта внесли в реестр, а информацию признали запрещенной к распространению.

ИСТОЧНИК KP.RU