2019-05-08T17:27:19+03:00
Общество

Липецкие киберволонтеры помогли заблокировать 13 сайтов

Молодые люди нашли сайт с информацией, как сделать взрывчатку
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Прокуратура закрыла сайтПрокуратура закрыла сайтФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области участники молодежного парламента помогают блокировать сайты с запрещенной информацией. По данным прокуратуры, молодежь уже как три года участвует в движении киберволонтеров. Активно пользующиеся Интернетом молодые люди находят ресурсы со всякого рода незаконной информацией, например о распространении наркотиков, способах изготовления оружия или пропагандой суицида и передают данные в правоохранительные органы.

С помощью киберволонтеров в одном только Елецком районе заблокировали 13 сайтов. Последний раз по иску прокуратуры Елецкого района в Липецке закрыли сайт, где рассказывалось, как изготовить взрывчатку и с ее помощью причинить людям вред.

Информация находилась в свободном доступе и тексты мог скопировать любой пользователь. В итоге на основании решения суда адреса сайта внесли в реестр, а информацию признали запрещенной к распространению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке пенсионерка выскочила под машину, перебегая улицу в неположенном месте
Какие улицы закроют в Липецке 9 мая и где можно будет проехать
В Липецке 9 мая ожидают грозу и сильные порывы ветра
В понедельник в Липецке ограничат движение на 2 участках
Бывший следователь возглавил управление административных органов Липецкой области
Игорь Артамонов встретился с участниками Великой Отечественной войны
В День Победы в Липецке перекроют центр города
В Липецке столкнулись 2 легковушки и автобус: есть пострадавшие
В Липецке 7-летняя девочка застряла между прутьями железной решетки
Под Липецком 17-летний мотоциклист врезался в легковушку
В Липецка камера сняла, как пешеход выбежал под колеса машины
Под Липецком из дома пенсионерки украли топор, ножовку и провод
В Липецке полицейские спасли сбитую на дороге собаку
Павел Путилин написал «Диктант Победы»
Вымогатели вывезли липчанина в багажнике его же машины за то, что заступился за пенсионера
Под Липецком пропала 86-летняя пенсионерка