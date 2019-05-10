2019-05-10T13:33:46+03:00
Общество

Спасатели вновь предупреждают липчан о грозе

По данным синоптиков, к вечеру погода в Липецке испортится
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают: в регионе ожидается грозаСпасатели предупреждают: в регионе ожидается грозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области снова ожидается непогода. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с вечера, около 18.00 этого дня, 10 мая, по 18.00 пятницы, 11 мая, возможны неблагоприятные метеоусловия. Синоптики предсказывают умеренные и сильные дожди, особенно ночью. Местами грозы. Днем небольшой дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/c. Во время грозы порывы ветра могут достигать 18 м/c. Также ночью и утром возможен туман.

В темное время суток в регионе от 9 до 14 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до +23 градусов. Атмосферное давление ночью будет падать, а днем расти и составит 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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