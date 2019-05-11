2019-05-11T15:30:01+03:00
Происшествия

В Липецке из горящей квартиры спасли двоих детей и женщину

Из-за пожара на проспекте Победы эвакуировали подъезд [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Из огня спасли женщину и детейИз огня спасли женщину и детейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Серьезный пожар произошел в пятницу, 10 мая, на проспекте Победы в Липецке. Там в девятиэтажном доме №22 загорелась квартир на пятом этаже. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 14.35. На место происшествия тут же выдвинулись пять отделения пожарных и спасатели.

На момент их прибытия горел балкон квартиры, из окон валил густой черный дым. Языки пламени выбивались наружу и в любой момент огонь мог перекинуться на соседние квартиры. Также выяснилось, что в горящей квартире остались люди.

Двоих детей без сознания вытащили пожарные из горящей кварти.https://vk.com/myregion48

Спасатели тут же бросились в огонь и параллельно приступили к эвакуации всего подъезда. В горящей квартире пожарные нашли женщину и двоих детей – все были без сознания.

К счастью, сотрудникам МЧС удалось спасти семью. Женщину и детей вынесли на улицу, оказали первую помощь и передали подоспевшим на место медикам «скорой». Также пожарные остановили распространения огня.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в 15.55 последствия пожара полностью ликвидировали, пострадавших доставили в областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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