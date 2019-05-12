2019-05-12T11:49:01+03:00
Общество

За день фестиваль в Липецкой области «Русборг» посетили 30 тысяч зрителей

Праздник посвящен лодкам викингов и гонкам на них
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецкой области.фото: сайт администрации Липецкой области.
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В поселке Елецкий одноименного района Липецкой области подходит к концу фестиваль исторической реконструкции «Русборг». В этом году он собрал более тысячи участников. Накануне, на фестиваль приехали около 30 тысяч зрителей. Они увидели показательные выступления и различные конкурсы реконструкторов: бои дружин, массовое сражение - бугурт, сражения воинов в «Круге Локи» и «Круге Одина», посетили мастер-классы по стрельбе из лука и по метанию копья-сулицы, а также по средневековым ремеслам.

- Здорово, что крупнейший фестиваль в Европе проходит на Липецкой земле и интерес к «Русборгу» постоянно растет. Власть будет поддерживать дальнейшее развитие фестиваля. Лагерь сможет работать круглый год, появятся новые направления, - заявил посетивший мероприятие врио губернатора Игорь Артамонов.

В перспективе здесь появятся музей живой истории, историко-культурный клуб, мастерские для судостроения и музей судов

СПРАВКА «КП»:

Военно-исторический фестиваль «Русборг» проводится в мае - вторые майские праздники. В третьи выходные августа проводится брат-близнец «Русборга» фестиваль «Ладейное Поле», он посвящен лодкам викингов и гонкам на них. Место проведения обоих фестивалей - поселок Елецкий Елецкого района Липецкой области. На данный момент, «Русборг» является общепризнанно одним из лучших фестивалей по эпохе викингов(9-11вв.) не только в России, но и в бывшем Союзе. На него съезжаются сотни человек и десятки клубов со всей России, из СНГ(Украина, Белорусия) и даже Евросоюза(Польша, Швеция и Венгрия в 2015 году).

ИСТОЧНИК KP.RU

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