2019-05-13T08:58:38+03:00
Происшествия

В Липецке 9 мая школьник угнал у пенсионера машину

За сутки раскрыли два совершенных ранее преступления
Лия МУРАДЬЯН
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Угон автомобиля раскрыли в Липецке в прошедшие праздники. Преступление произошло 9 мая, в этот день в полицию обратился 68-летний пенсионер и заявил о краже автомобиля «ВАЗ-2106», который пропал во время празднования Дня Победы.

Вскоре сотрудники полиции вычислили подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, предполагаемым участником преступления оказался несовершеннолетний парень.

Известно, что юный угонщик учится в одной из школ Липецка. Сейчас он дает показания в полиции, где должны разобраться во всех подробностях случившегося. Не исключено, что за преступление подростка придется ответить и его родителям.

Всего за прошедшие сутки, 12 мая, в Липецкой области раскрыли два совершенных ранее преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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