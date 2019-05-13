В Липецке 9 мая школьник угнал у пенсионера машину
Угон автомобиля раскрыли в Липецке в прошедшие праздники. Преступление произошло 9 мая, в этот день в полицию обратился 68-летний пенсионер и заявил о краже автомобиля «ВАЗ-2106», который пропал во время празднования Дня Победы.
Вскоре сотрудники полиции вычислили подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, предполагаемым участником преступления оказался несовершеннолетний парень.
Известно, что юный угонщик учится в одной из школ Липецка. Сейчас он дает показания в полиции, где должны разобраться во всех подробностях случившегося. Не исключено, что за преступление подростка придется ответить и его родителям.
Всего за прошедшие сутки, 12 мая, в Липецкой области раскрыли два совершенных ранее преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU