Житель Липецка погиб в страшной аварии в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-13T09:27:08+03:00

Липчанин погиб в ДТП в Воронеже Фото: скрин с видео

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Жуткая авария с с участием липчанина произошла в субботу, 11 мая, в Воронеже. Там в 5.50 утра на улице 9 Января столкнулись легковушка и грузовик.

По данным УМВД по Воронежской области, 28-летний житель Липе6цкой области двигался на автомобиле «Фольксваген-Пассат» по 9 Января со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону проспекта Труда. Момент аварии записала камера наблюдения.

Смертельное ДТП в Воронеже .vk.com/myregion48

По предварительным данным, водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора. В этот момент перекресток пересекал грузовик, который ехал по улице Машиностроителей со стороны Солнечной улицы.

На записи видно, как «Фольксваген» на полном ходу влетел в грузовую «Газель». Удар был такой силы, что грузовик разорвало пополам. 28-летний липчанин погиб на месте происшествия до приезда «скорой», а 47-летний водитель «Газели» с многочисленными травмами попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU