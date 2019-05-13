2019-05-13T12:32:01+03:00
Общество

Липчане боятся купаться в озере, где поймали полутораметрового сома

Огромную рыбину вытащили в районе Силикатных озер в Липецке [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Фото Инстаграм d_ilvokhinФото Инстаграм d_ilvokhin
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В Липецке в районе Силикатных озер горожане поймали огромного сома. Удачный улов сфотографировали липчане, отдыхавшие рядом. Они и выложили снимки в сеть в минувший выходной, 12 мая.

Фото Инстаграм d_ilvokhin

Фото Инстаграм d_ilvokhin

Фото огромной рыбины вызвали у пользователей интернета бурные эмоции. Кто-то поздравлял обладателей трофея, кто-то искренне удивлялся, что в наших краях остались такие экземпляры. А некоторые липчане даже немного испугались, написав, что больше не будут купаться в водоеме, раз там водятся такие рыбы. Словом, своими размерами сом удивил всех.

Фото Инстаграм d_ilvokhin Фото: Предоставлено "КП"

Фото Инстаграм d_ilvokhinФото: Предоставлено "КП"

Да и сами рыбаки не ожидали такого улова. По словам очевидцев, рыбу вытянули не сразу. Понадобилось около часа, чтобы доставить сома на берег.

В Липецке поймали огромного сома.Полутораметровую рыбу выловили на Силикатных озерах. Видео https://www.instagram.com/d_ilvokhin/

ИСТОЧНИК KP.RU

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