Липчане боятся купаться в озере, где поймали полутораметрового сома

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-13T12:32:01+03:00

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В Липецке в районе Силикатных озер горожане поймали огромного сома. Удачный улов сфотографировали липчане, отдыхавшие рядом. Они и выложили снимки в сеть в минувший выходной, 12 мая.

Фото Инстаграм d_ilvokhin

Фото огромной рыбины вызвали у пользователей интернета бурные эмоции. Кто-то поздравлял обладателей трофея, кто-то искренне удивлялся, что в наших краях остались такие экземпляры. А некоторые липчане даже немного испугались, написав, что больше не будут купаться в водоеме, раз там водятся такие рыбы. Словом, своими размерами сом удивил всех.

Фото Инстаграм d_ilvokhinФото: Предоставлено "КП"

Да и сами рыбаки не ожидали такого улова. По словам очевидцев, рыбу вытянули не сразу. Понадобилось около часа, чтобы доставить сома на берег.

В Липецке поймали огромного сома.Полутораметровую рыбу выловили на Силикатных озерах. Видео https://www.instagram.com/d_ilvokhin/

ИСТОЧНИК KP.RU