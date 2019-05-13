Липчане боятся купаться в озере, где поймали полутораметрового сома
В Липецке в районе Силикатных озер горожане поймали огромного сома. Удачный улов сфотографировали липчане, отдыхавшие рядом. Они и выложили снимки в сеть в минувший выходной, 12 мая.
Фото Инстаграм d_ilvokhin
Фото огромной рыбины вызвали у пользователей интернета бурные эмоции. Кто-то поздравлял обладателей трофея, кто-то искренне удивлялся, что в наших краях остались такие экземпляры. А некоторые липчане даже немного испугались, написав, что больше не будут купаться в водоеме, раз там водятся такие рыбы. Словом, своими размерами сом удивил всех.
Фото Инстаграм d_ilvokhinФото: Предоставлено "КП"
Да и сами рыбаки не ожидали такого улова. По словам очевидцев, рыбу вытянули не сразу. Понадобилось около часа, чтобы доставить сома на берег.
В Липецке поймали огромного сома.Полутораметровую рыбу выловили на Силикатных озерах. Видео https://www.instagram.com/d_ilvokhin/
ИСТОЧНИК KP.RU