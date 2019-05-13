Под Липецком подросток на «ВАЗе» въехал в столб, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-13T13:14:14+03:00

За два дня на дорогах региона в пяти ДТП пострадали семь человек

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За прошедшие два дня, 11 и 12 мая, на дорогах Липецкой области зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили семь человек.

Первая авария случилась 11 мая в 16.55 на улице Моршанская в поселке Матырский. Там из-за резкого маневра автобуса «Волгабас», за рулем которого была 30-летняя женщина, упали два пассажира – взрослый и 10-летний ребенок. Обоих увезли в больницу, где назначили амбулаторное лечение. Как пояснили в пресс-службе областного УГИБДД, окончательные причины ДТП выяснят в ходе расследования, но чаще всего такое случается, когда водители автобусов превышают скорость.

В тот же вечер, в 18.05, в селе Кореневщино Добровского района попал в аварию 17-летний парень за рулем «ВАЗ-2104». Подросток на «четверке» не вписался в поворот и въехал прямиком в столб. В этом ДТП пострадал сам водители и его 18-летнйи пассажир. Обошлось без страшных травм. А как несовершеннолетний оказался за рулем авто, теперь выясняют автоинспекторы. Не исключено, что за это ответят родители подростка.

В самом Липецке 12 мая сбили девушку-подростка. Все случилось в 23.10 на проспекте Победы, где 51-летний водитель «ВАЗ-2109» не пропустил на «зебре» 16-летнюю девушку. Пешехода увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU