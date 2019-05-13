В Липецке таксист убил пьяного пассажира двумя ударами кулака

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-13T14:29:47+03:00

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Потасовка между таксистом и пассажирами в Липецке обернулась гибелью человека. Все случилось под утро 10 мая. Согласно материалам дела супружеская пара праздновала День Победы в одном из развлекательных центров города.

Около 3 часов утра женщина вызвала такси, чтобы довезти сильно пьяного 36-летнего мужа до дома. Во время поездки между 37-летним водителем и нетрезвыми пассажирами разгорелся конфликт. По прибытию на адрес, мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. В ходе потасовки таксист дважды ударил буйного пассажира кулаком по голове. Пассажир скончался на месте.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе регионального СКР, согласно медицинскому заключению смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Позже выяснилось, что таксист ранее был судим за разбойное нападение.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинения тяжкого вреда повлекшее смерть по неосторожности. Таксиста на время следствия заключили под стражу. У погибшего пассажира остались жена и пятеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU