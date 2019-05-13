2019-05-13T15:34:09+03:00
Происшествия

В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы

В организации вновь начали поступать звонки от анонимов [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке эвакуировали "Европу" на СоветскойВ Липецке эвакуировали "Европу" на СоветскойФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим днем, 13 мая, в Липецке прошли эвакуации. В районе 3 часов дня на улицу вывели посетителей ТРЦ "Европа" на Советской. Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал. Как стало известно "КП-Липецк", в организации поступили звонки от неизвестных. Анонимы сообщили, что здания заминированы.

В Липецке эвакуировали "Европу" на Советской Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке эвакуировали "Европу" на СоветскойФото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке эвакуировали "Европу" на Советской Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке эвакуировали "Европу" на СоветскойФото: Юлия КЛЮЕВА

В настоящее время липчане стоят рядом с торговыми центрами. Объекты оцепили. Внутрь никого не пускают. К зданиям стянулись медики, пожарные, полицейские и другие экстренные службы. Общественные здания проверяют. На объектах работают кинологи.

В Липецке эвакуировали "Европу" на Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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