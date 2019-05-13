Липчанку будут судить нагнетание нервозной обстановки в суде
Липчанку будут судить за неадекватное поведение в суде. Гражданка умудрилась довести суд 18 декабря, когда шло разбирательство по ее же делу, где она являлась истцом. В ходе судебного заседания женщина вела себя непозволительно – постоянно что-то выкрикивала, оскорбляла ответчика и мешала суду.
– Создавала в зале судебного заседания нервозную обстановку и тем самым препятствовала нормальному ходу судебного разбирательства, – говорится в официальной формулировке.
В итоге недопустимое поведение в суде обернулось уголовным делом по части 1 статьи 297 УК – неуважение к суду и оскорбление участников заседания. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая во всем созналась, свое поведение объяснила стрессом.
Теперь женщине самой грозит до 80 000 рублей штрафа или 4 месяца ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU