Липчанку будут судить нагнетание нервозной обстановки в суде

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-13T15:07:10+03:00

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Липчанку будут судить за неадекватное поведение в суде. Гражданка умудрилась довести суд 18 декабря, когда шло разбирательство по ее же делу, где она являлась истцом. В ходе судебного заседания женщина вела себя непозволительно – постоянно что-то выкрикивала, оскорбляла ответчика и мешала суду.

– Создавала в зале судебного заседания нервозную обстановку и тем самым препятствовала нормальному ходу судебного разбирательства, – говорится в официальной формулировке.

В итоге недопустимое поведение в суде обернулось уголовным делом по части 1 статьи 297 УК – неуважение к суду и оскорбление участников заседания. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая во всем созналась, свое поведение объяснила стрессом.

Теперь женщине самой грозит до 80 000 рублей штрафа или 4 месяца ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU