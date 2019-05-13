Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-13T15:59:24+03:00

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В минувшее воскресенье, 12 мая, в Липецкой области пропал мужчина. 41-летний Веревкин Александр Александрович вышел из больницы в Лебедяни около 13.00. С тех пор достоверной информации о местонахождении мужчины нет. Как сообщили в Поисковом отряде «Лиза Алерт», Александр Веревкин нуждается в медицинской помощи. Мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

Был одет: светло-бежевая рубашка с коротким рукавом в клетку, светло-серые брюки, черные сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Александра Веревкина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU