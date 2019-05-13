Во вторник 9 улиц Липецка и садоводческие товарищества останутся без света

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-13T16:10:40+03:00

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Во вторник, 14 мая, в некоторых домах Липецка отключат электричество. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», на сетях электроснабжения планируют провести ремонтные работы. Из-за этого на 9 улицах и в нескольких садоводческих товариществах

областного центра отключат свет.

С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители частного сектора по улицам Череповецкая, Шаумяна, Бригадная, Ладыгина, Локомотивная.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат в жилых домах частного сектора по следующим адресам: улица Цемзаводская, Огородная, Скороходова, Молодежная. На этот же период времени электричество отключат в СНТ «Сокол-3» и СНТ «Речное».

За более подробной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU