2019-05-13T20:31:16+03:00
Общество

На Липецк надвигается гроза и сильный ветер

Порывы могут достигать 16 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидается гроза и сильный ветерВ Липецке ожидается гроза и сильный ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели вновь разослали липчанам предупреждения. В ближайшие 1-3 часа этого вечера, 13 мая, в Липецке и области ожидается непогода. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на город надвигается гроза. При такой погоде порывы северо-западного ветра могут достигать 16 м/c.

Напомним, что во время грозы лучше отключить все электроприборы в доме, а также не пользоваться телефоном. Не рекомендуется стоять у окон и дверей. Нельзя касаться водопроводных кранов. Проследите, чтобы в комнатах не было сквозняка - в квартиру может залететь шаровая молния. Оказавшись на улице, нужно как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Переждать грозу можно в машине, остановившись подальше от деревьев. А пользоваться велосипедом и мотоциклом в непогоду опасно.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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