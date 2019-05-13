На Липецк надвигается гроза и сильный ветер
Спасатели вновь разослали липчанам предупреждения. В ближайшие 1-3 часа этого вечера, 13 мая, в Липецке и области ожидается непогода. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на город надвигается гроза. При такой погоде порывы северо-западного ветра могут достигать 16 м/c.
Напомним, что во время грозы лучше отключить все электроприборы в доме, а также не пользоваться телефоном. Не рекомендуется стоять у окон и дверей. Нельзя касаться водопроводных кранов. Проследите, чтобы в комнатах не было сквозняка - в квартиру может залететь шаровая молния. Оказавшись на улице, нужно как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Переждать грозу можно в машине, остановившись подальше от деревьев. А пользоваться велосипедом и мотоциклом в непогоду опасно.
В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU