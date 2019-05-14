2019-05-14T09:04:52+03:00
Общество

Под Липецком пропал 15-летний подросток

Парень ушел из дома вчера вечером [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке разыскивают подросткаВ Липецке разыскивают подросткаФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

Под Липецком разыскивают 15-летнего подростка. Накануне, 13 мая, Никитин Олег Дмитриевич ушел из дома в селе Боринское около 8 часов вечера. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с тех пор о местонахождении парня ничего не известно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Был одет: темный свитер с тонкими полосками на плечах, темные брюки, темные кроссовки.

Всех, кто видел Олега Никитина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

В Липецке разыскивают подростка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке разыскивают подросткаФото: Поиск пропавших детей Липецк

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке у женщины из подвала украли чайник и соленья на 9000 рублей
В Липецкой области растет число ВИЧ-инфицированных
Втроем на красный – автобус и две машины поймали на нарушении в Липецке
Липецкая область зовет в «Сиреневый рай»
Игорь Артамонов: «Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с японскими инвесторами»
Отца, пропивавшего детские пособия под Липецком, хотят ограничить в родительских правах
Сбербанк и МегаФон запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте
Под Липецком 14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьнцу: есть пострадавшие
На Липецк надвигается гроза и сильный ветер
Во вторник 9 улиц Липецка и садоводческие товарищества останутся без света
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Липчанка в шоу экстрасенсов помогла женщине узнать, кто навел на нее порчу
Липчанку будут судить нагнетание нервозной обстановки в суде
В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы
В Липецке таксист убил пьяного пассажира двумя ударами кулака
Под Липецком подросток на «ВАЗе» въехал в столб, пострадали два человека
Липчане боятся купаться в озере, где поймали полутораметрового сома
Липецкие ветераны получат дополнительные выплаты
Житель Липецка погиб в страшной аварии в Воронеже
В Липецке 9 мая школьник угнал у пенсионера машину
За день фестиваль в Липецкой области «Русборг» посетили 30 тысяч зрителей