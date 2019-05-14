Под Липецком пропал 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-14T09:04:52+03:00

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Под Липецком разыскивают 15-летнего подростка. Накануне, 13 мая, Никитин Олег Дмитриевич ушел из дома в селе Боринское около 8 часов вечера. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", с тех пор о местонахождении парня ничего не известно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

Был одет: темный свитер с тонкими полосками на плечах, темные брюки, темные кроссовки.

Всех, кто видел Олега Никитина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

В Липецке разыскивают подросткаФото: Поиск пропавших детей Липецк

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU