Под Липецком 14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьнцу: есть пострадавшие

14 Май 09:23 2019-05-14T09:24:26+03:00

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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 428 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, в нетрезвом состоянии за руль сели 7 водителей. Их привлекли к административной ответственности. 73 человека проигнорировали ремни безопасности во время движения 1 021 раз водители превысили скорость. Случилось 24 аварии, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 13 мая, в Липецке на улице Студеновская столкнулись "Ниссан X-Trail" и "Ауди". В ДТП пострадал водитель последней иномарки - 33-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

В Усманском районе на станции Дрязги 14-летний водитель мотоцикла "Альфа" сбил 15-летнюю школьнцу. Девушка шла по обочине в попутном направлении. Пострадали оба подростка. Их доставили в больницу. Парня госпитализировали. Девушке оказали помощь и отпустили.

В Краснинском районе на автодороге "Красное-Теплое" 42-летний водитель "Лады-Калины" наехал на 31-летнего пешехода. Последнего госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU