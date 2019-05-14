Отца, пропивавшего детские пособия под Липецком, хотят ограничить в родительских правах

14 Май 09:45 2019-05-14T09:50:16+03:00

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На "горячую линию" прокуратуры Чаплыгинского района пожаловались на отца, который не исполняет свои обязанности по воспитанию ребенка. В ходе проверки оказалось, что мужчина имеет полный набор "положительных" характеристик.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина нигде не работает. Более того, он пропивает детские пособия. Мужчина даже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, поставлен на профучет как семейный дебошир. Уже наказывался за неисполнение родительских обязанностей в административном порядке. Так, все заботы о ребенке легли на плечи матери.

После проверки прокурор обратился в суд, чтобы защитить права и интересы несовершеннолетних. Он потребовал ограничить нерадивого отца в родительских правах. А также взыскать алимены на содержание дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU