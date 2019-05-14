2019-05-14T09:50:16+03:00
Общество

Отца, пропивавшего детские пособия под Липецком, хотят ограничить в родительских правах

Прокурор встал на защиту интересов несовершеннолетнего ребенка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Прокурор потребовал ограничить мужчину в родительских правах и взыскать алиментыПрокурор потребовал ограничить мужчину в родительских правах и взыскать алиментыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

На "горячую линию" прокуратуры Чаплыгинского района пожаловались на отца, который не исполняет свои обязанности по воспитанию ребенка. В ходе проверки оказалось, что мужчина имеет полный набор "положительных" характеристик.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина нигде не работает. Более того, он пропивает детские пособия. Мужчина даже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, поставлен на профучет как семейный дебошир. Уже наказывался за неисполнение родительских обязанностей в административном порядке. Так, все заботы о ребенке легли на плечи матери.

После проверки прокурор обратился в суд, чтобы защитить права и интересы несовершеннолетних. Он потребовал ограничить нерадивого отца в родительских правах. А также взыскать алимены на содержание дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку по сообщению о голодных детям в заваленной мусором квартире
Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ
Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы
Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины
В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек
Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак
Павел Путилин: Профицит областного бюджета 2018 года составил 6 млрд. рублей
Игорь Артамонов: «Дефицит медицинских кадров в Липецкой области будем сокращать»
В Липецке по проспекту Победы прокатилось автобусное колесо
В Липецке водитель "Рено" проехал на красный свет
В Липецке загорелся трамвай: специалисты проверят весь электротранспорт
Под Липецком трактор вылетел в кювет: водитель погиб на месте
Под Липецком безработная женщина ударила ножом в грудь неприятельницу
Вечером в Липецке на ходу загорелся трамвай
В четверг на 7 улицах Липецка отключат холодную воду
В четверг в Липецке до +24 градусов и без осадков
В Липецке нашли нарушение на стройке, где избили жителей частного сектора
Липчан, владеющих электромобилями, хотят освободить от транспортного налога
Липецкие хейтеры создали фейковый канал спикера горсовета в Telegram
Из аэропорта Липецка пустят еще один рейс на Москву
Первым кандидатом на должность мэра Липецка стал безработный экономист
Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководством компании «Бекарт»
Власти решают, закрыть проспект Победы частично и надолго или полностью, но сделать ремонт быстро
В Липецке будут судить водителя утонувшей в реке машины, где погиб подросток
Начальник департамента ЖКХ Липецка уходит в отставку
На Тракторном в Липецке планируют открыть МФЦ