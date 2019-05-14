2019-05-14T10:43:48+03:00
Общество

Втроем на красный – автобус и две машины поймали на нарушении в Липецке

Поведение водителей возмутило других участников движения [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Нарушение ПДД на МосковскойНарушение ПДД на МосковскойФото: скрин с видео
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Грубое нарушение ПДД запечатлел видеорегистратор в Липецке. Очевидцы, возмущенные безответственными поведением водителей, выложили запись в сеть. Судя по видео, все произошло на улице Московской в 19 микрорайоне города утром 10 мая.

На записи видно, как пассажирский автобус и две легковушки, такси «КИА» и «ВАЗ-2114», приближаются к пешеходному переходу со светофором и останавливаются на красный.

На красный как положено ))).в Липецке стабильно проезжают на красный

Несколько человек переходят дорогу, после чего автобус сразу начинает движение невзирая на запрещающий сигнал светофора. Тут же трогаются стоящие на соседней полосе легковушки и уезжают. Водитель пассажирского транспорта притормаживает прямо на «зебре», и после недолгого замешательства продолжает движение. Все это время горит красный сигнал светофора.

Автор ролика пожаловался, что в Липецке стабильно проезжают на красный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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