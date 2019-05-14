2019-05-14T11:34:49+03:00
Общество

В Липецкой области растет число ВИЧ-инфицированных

С начала года в регионе зарегистрировали 138 новых случаев
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке открылась горячая линия по ВИЧВ Липецке открылась горячая линия по ВИЧФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным регионального Роспотребнадзора, начиная с 1993 года по настоящее время в Липецкой области выявили 3 392 ВИЧ-инфицированных. Это 178.8 человек на 100 тысяч населения. Этот показатель в 1.5 раза нише общего по России, где на 100 тыс приходится 643 инфицированных.

Тем не менее в 2014 и 2015 годах на территории Липецкой области было осложнение эпидемической ситуации среди наркоманов, но с 2016 года ситуация стабилизировалась. Сейчас врачи снова отмечают рост инфекции – за 4 месяца 2019 года в регионе выявили 138 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 16% выше чем в начале 2018 года.

В этом году ВИЧ в Липецкой области в основном распространяется половым путем, которым заразились 58% заболевших, 42% – наркотическим путем. Среди заболевших 56% мужчин и 44% женщин. Причем экспертов беспокоит, что доля женщин не снижается, в большинстве случаев ВИЧ регистрируют у женщин в возрасте от 18 до 39 лет.

Всего с начала регистрации вируса в Липецкой области умерли более 500 инфицированных. В группе риска по-прежнему молодые люди.

В преддверии Международного Дня Памяти умерших от СПИДа, 19 мая, в Липецкой области открылась «горячая линия» по профилактике ВИЧ. По телефонам специалисты ответят на все вопросы об инфекции, как она передается, подскажут, где можно сдать тест на ВИЧ и т. д. Линия будет работать с 13 по 17 мая с 9 до 16.00 по будням и до 14.00 в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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