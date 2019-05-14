В Липецке у женщины из подвала украли чайник и соленья на 9000 рублей

14 Май 12:07 2019-05-14T12:07:31+03:00

Вора вычислили в тот же день Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецке раскрыли кражу из подвала на улице Московской. Все случилось 13 мая, в полицию пришла 50-летняя женщина и рассказала, что кто-то выломал дверь, пробрался в подвал и у нес все вещи – сломанный телевизор, чайник, посуду и банки с соленьями.

Все украденное имущество оценили в 9000 рублей. Вора вычислили и задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска городского отдела полиции №2. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 42-летний безработный житель Липецка.

Во время обыска у него нашли все наворованное добро. Сейчас мужчина объясняет свои действия в отделении. По факту кражи возбудили уголовное дело. Любителю чужих заготовок грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU