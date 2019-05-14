2019-05-14T17:12:02+03:00
Общество

Управление благоустройства Липецка дополнительно получит 40 млн. рублей

Руководитель предприятия пожаловался на недостаточное финансирование
Юлия КЛЮЕВА
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Управление благоустройства Липецка дополнительно получит 40 млн. рублейУправление благоустройства Липецка дополнительно получит 40 млн. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 14 мая, комиссия Липецкого горсовета провела выездное совещание в МБУ «Управление благоустройства города Липецка». Парламентарии осмотрели несколько цехов по ремонту техники, диспетчерский пункт и установку по утилизации отработанного масла. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам начальника предприятия Алексея Вострикова, финансирование муниципального задания сократилось на 42 млн. рублей. В прошлом году МБУ выделили 369 млн. рублей. При этом укомплектованность специализированной техникой для уборки снега – 37%. Для летней уборки – 72%. Востриков сообщил, что при существующем финансировании вовремя обновить парк машин невозможно. К тому же площадь уборки из года в год растет. Не хватает малогабаритной техники для уборки дворов и улиц частного сектора. Еще одна проблема – нехватка водителей, трактористов и уборщиков. За 18 тыс. никто не хочет работать. Именно такая зарплата у начинающих водителей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты приняли решение выделить управлению деньги. На приобретение малогабаритной коммунальной техники управление благоустройства получит дополнительно 40 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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