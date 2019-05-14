2019-05-14T16:54:52+03:00
Общество

Пони, коза и гуанако появились на свет в Липецком зоопарке

Малышей уже можно увидеть в вольерах [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Детеныши в Липецком зоопаркеДетеныши в Липецком зоопаркеФото: Липецкий зоопарк
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В Липецком зоопарке весенний бэби-бум. Там появились на свет сразу три детеныша. Фото новых обитателей опубликовали сотрудники зоопарка. Как сообщили в пресс-службе, этой весной потомство появилось у пони по кличке Искра, комерунской козы Ромашки и у самки гуанако.

Детеныши в Липецком зоопарке Фото: Липецкий зоопарк

Детеныши в Липецком зоопаркеФото: Липецкий зоопарк

Фото: Липецкий зоопарк

Малыша пони зазвали Казбек, маленькую гуанако зовут Липка. Сейчас детеныши копытных уже гуляют в вольерах со своими мамами и посетители зоопарка могут их увидеть.

Детеныши в Липецком зоопарке Фото: Липецкий зоопарк

Детеныши в Липецком зоопаркеФото: Липецкий зоопарк

Фото: Липецкий зоопарк

Гуанако вырастают до 120 сантиметров высоту и достигают 175 см. в длину. Эти редкие животные из рода лам обитают в Южной Америке, их численность постоянно сокращается из-за браконьеров и отсутствия пастбищ. Они занесены в Международную Красную книгу. В некоторых странах их разводят ради меха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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