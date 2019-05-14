Пони, коза и гуанако появились на свет в Липецком зоопарке
В Липецком зоопарке весенний бэби-бум. Там появились на свет сразу три детеныша. Фото новых обитателей опубликовали сотрудники зоопарка. Как сообщили в пресс-службе, этой весной потомство появилось у пони по кличке Искра, комерунской козы Ромашки и у самки гуанако.
Детеныши в Липецком зоопаркеФото: Липецкий зоопарк
Фото: Липецкий зоопарк
Малыша пони зазвали Казбек, маленькую гуанако зовут Липка. Сейчас детеныши копытных уже гуляют в вольерах со своими мамами и посетители зоопарка могут их увидеть.
Детеныши в Липецком зоопаркеФото: Липецкий зоопарк
Фото: Липецкий зоопарк
Гуанако вырастают до 120 сантиметров высоту и достигают 175 см. в длину. Эти редкие животные из рода лам обитают в Южной Америке, их численность постоянно сокращается из-за браконьеров и отсутствия пастбищ. Они занесены в Международную Красную книгу. В некоторых странах их разводят ради меха.
ИСТОЧНИК KP.RU