На следующей неделе в Липецке перекроют улицу Кузнечная
В Липецке вновь перекроют одну из улиц. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, из-за опиловки деревьев временно ограничат движение по улице Кузнечную.
Работы произведут на следующей неделе – в понедельник, 20 мая, а также во вторник, 21 мая. Специалисты будут работать с 9 утра до 4 часов вечера. В этот промежуток времени проезд по улице для транспорта будет закрыт. Как только специалисты выполнят свою работу, по улице Кузнечная вновь можно будет беспрепятственно ездить.
У водителей просят прощение за предоставленные неудобства и призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям движения. А также заранее выбирать альтернативные пути проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU