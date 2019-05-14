На следующей неделе в Липецке перекроют улицу Кузнечная

14 Май 17:15 2019-05-14T17:17:55+03:00

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В Липецке вновь перекроют одну из улиц. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, из-за опиловки деревьев временно ограничат движение по улице Кузнечную.

Работы произведут на следующей неделе – в понедельник, 20 мая, а также во вторник, 21 мая. Специалисты будут работать с 9 утра до 4 часов вечера. В этот промежуток времени проезд по улице для транспорта будет закрыт. Как только специалисты выполнят свою работу, по улице Кузнечная вновь можно будет беспрепятственно ездить.

У водителей просят прощение за предоставленные неудобства и призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям движения. А также заранее выбирать альтернативные пути проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU