2019-05-14T17:31:05+03:00
Происшествия

Под Липецком маньяк надругался над одинокой пенсионеркой на даче

Насильник напал на 68-летнюю женщину на дачном участке
Лия МУРАДЬЯН
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Насильника поймали на следующий деньНасильника поймали на следующий деньФото: Лия МУРАДЬЯН
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Преступление на сексуальной почве произошло в городе Грязи Липецкой области, там в садовом товариществе «Восход» надругались над 68-летней женщиной. Согласно материалам дела, все случилось днем 8 мая. Прогуливаясь по садам, некий мужчина заметил, как на грядках что-то сажает одинокая пенсионерка.

Замыслив недоброе, незваный гость ворвался в домик к старушке, пригрозил ей ножом, чтобы не сопротивлялась, и надругался. После насильник сбежал, а пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы.

Маньяка поймали на следующий день. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, им оказался 56-летний местный житель, который имеет судимость за разбойное нападение. Задержанный сознался в содеянном лишь частично. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 132 УК – насильственные действия с угрозой убийством. Рецидивисту грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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