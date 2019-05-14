Под Липецком приговорили к штрафу медсестру, которая обожгла лицо новорожденному

14 Май 18:53 2019-05-14T18:53:51+03:00

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В Липецкой области осудили медсестру, по чьей вине серьезно пострадал новорожденный малыш. Напомним, все случилось в родильном отделении районной больнице Усмани весной 2018 года. Теперь уже бывшая медицинская сестра положила ребенка под нагревательную лампу для новорожденных, после чего малыш получил тяжелые ожоги лица. Отец ребенка обратился в прокуратуру, после чего возбудили уголовное дело по двум статьям: причинение тяжкого вреда по неосторожности и оставление в опасности.

В ходе расследования выяснилось, что медсестра не установила нужный режим и нагревательный прибор начал повышать температуру. Сама работница роддома при этом куда-то отлучилась, оставив новорожденного одного, чего не имела права делать. Ребенок лежал один, а температура лампы достигал максимального предела, в итоге малыш получил тяжелые ожоги.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая во всем созналась и возместила вред родителям младенца. Поэтому следствие ходатайствовало назначить ей судебный штраф. Женщину оштрафовали на 40 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU