Спасатели предупреждают липчан о грозе, ливне и шквальном ветре

14 Май 20:45 2019-05-14T20:47:52+03:00

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В Липецке спасатели предупреждают граждан о надвигающейся грозе. По данным городского управления ГО и ЧС, ненастная погода ожидается в ближайшие 3 часа и сохранится до первой половины ночи. Во время грозы на город обрушится сильный ливень, град и шквальный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с. МЧС региона просит липчан соблюдать меры безопасности при усилении ветра и во время грозы.

А в среду, 15 мая, по данным Росгидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Дожди будут идти всю ночь. Днем также в некоторых районах пройдут осадки, дождей не будет только в южной части региона. Ветре ночью будет дуть северный, а днем сменится на западный со скоростью 4-9 метра в секунду.

Днем в Липецкой области до 27 градусов тепла, атмосферное давление поднимется до 746 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU