2019-05-15T09:19:25+03:00
Происшествия

Под Липецком во время грозы от удара молнией сгорел дом

ЧП случилось в Грязинском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Молния ударила в дом под ЛипецкомМолния ударила в дом под ЛипецкомФото: Лия МУРАДЬЯН
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Во время грозы с ливнем и сильными порывами ветра, которая бушевала ночью в Липецкой области, не обошлось без происшествий. ЧП случилось в селе Большой Самовец в Грязинском районе.

Там на улице Интернациональной молния попала в жилой дом, из-за чего началась пожар. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21.35. На место тут же выехали три отделения пожарных и спасателей.

В результате, огонь уничтожил кровлю дома по всей площади, также сгорела часть дома на площади 32 м2, внутренняя отделка и имущество. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, удар молнией рассматривается, как одна из версий причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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