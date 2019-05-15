В Липецке семейная пара обворовала собственного деда

15 Май 13:10 2019-05-15T13:10:42+03:00

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В Липецке 60-летний пенсионер стал жертвой маргинальных родственников. Все случилось еще 10 мая, но мужчина заметил, что у него пропали деньги только 14 мая и обратился в полицию. Пенсионер рассказал полицейским, что с его банковской карты кто-то украл 17 500 рублей, это случилось в торговом центре на улице Зои Космодемьянской.

Несмотря на упущенное время, сотрудники уголовного розыска вычислили воров сразу же в день обращения. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по подозрению в краже задержали 34-летнюю дочь пенсионера и ее 39-летнего мужа.

Как позже выяснилось, семейная пара ведет асоциальный образ жизни – обоих не раз судили за кражи и наркотики. Теперь супругам грозит очередной срок до 6 лет по части 3 статьи 158 УК.

ИСТОЧНИК KP.RU