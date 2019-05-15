В Липецке на Юных Натуралистов меняют старые теплосети

15 Май 13:15 2019-05-15T13:17:13+03:00

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В эту среду, 15 мая, в Липецке на улице Юных Натуралистов стартовали ремонтные работы. Сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» начали ремонтировать теплосети. Как сообщили в пресс-службе организации, в этом районе планируется заменить 234 метра ветхих труб на новые – с повышенным сроком службы. На эти цели выделено около 3 млн. рублей. Работы на Юных Натуралистов обещают завершить уже к середине июня.

Кроме того, этим летом планируется провести капремонт теплосетей на 8 участках. Общая протяженность сетей, которые заменят на новые – почти 7 километров. Как пояснил главный инженер «Квадры» Виталий Гордеев, результат работ положительно скажется на качестве и надежности теплоснабжения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU