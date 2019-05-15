В Липецке снова ждут грозу и сильный ветер

15 Май 13:40 2019-05-15T13:40:12+03:00

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В ближайшие 3 часа в Липецке снова ожидается гроза с ливнем и сильными порывами ветра. Опасная погода сохранится в течение всего этого дня, 15 мая, и до первой половины ночи 16 мая. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 17 метров в секунду. Напомним, что во время ночной грозы в Липецке повалило деревья и ударом молнии сожгло дом.

Аналогичная погода с грозами и ливнями сохранится и в четверг. По данным Росгидрометцентра, ветер днем будет дуть северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью 16 мая во время грозы будет прохладно – столбик термометра опустится до 10 градусов, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Атмосферное давление поднимется до 746 мм ртутного столба.

В вот в конце недели, в пятницу и последующие выходные, осадков уже не ожидается. Три дня в Липецке будет солнечно и жарко.

ИСТОЧНИК KP.RU