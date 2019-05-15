На Тракторном в Липецке планируют открыть МФЦ

15 Май 14:15 2019-05-15T14:16:50+03:00

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Активные жители поселка Тракторный обратились к врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову с просьбой открыть в их районе Многофункциональный центр. Екатерина Белокопытова организовала встречу горожан и управляющей МФЦ по городу Липецку, чтобы определить место размещения и количество окон приема документов.

В ходе встречи были на месте были рассмотрены три варианта: отделение «Сбербанка» по улице Ленинградская, 1, Дом культуры Тракторостроителей и кинотеатр «Маяк», в котором сейчас дети занимаются творчеством. Но для окончательного выбора было принято решение рассмотреть и другие варианты, основываясь на рекомендациях местных активистов. Сегодня им передадут список муниципальных помещений на Тракторном, чтобы они подсказали самое удобное месторасположение, которое будет соответствовать всем нормам.

- Всего на Тракторном проживает около 30 тысяч человек, - прокомментировала Екатерина Белокопытова. - И во многом этому микрорайону нужно возрождение. Одним из запросов было открытие МФЦ. Согласно нормативу при такой плотности населения необходимо разместить не менее 5 окон. Но на данный момент неизвестна истинная потребность жителей. Поэтому было принято решение начать с открытия 2-х окон «Мои документы», чтобы понять поток клиентов. С площадкой мы определимся уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU