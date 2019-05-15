Начальник департамента ЖКХ Липецка уходит в отставку
В Липецке покинул свой пост председатель городско департамента жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Евгений Лепекин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Такое решение теперь уже бывший начальник городского ЖКХ принял в связи с переходом на другую работу. Отметим, что Евгений Лепекин проработал на посту председателя два года, с сентября 2017 года.
За два года в Липецке департамент реализовали несколько программ, таких как «Формирование современной городской среды города Липецка», «Капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны» и другие. Где теперь будет трудиться главный коммунальщик, пока неизвестно.
Временно исполнять обязанности председателя департамента ЖКХ пока назначили заместителя Лепекина – Аркадия Шамаева.
ИСТОЧНИК KP.RU