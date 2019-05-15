2019-05-15T14:38:19+03:00
Общество

Начальник департамента ЖКХ Липецка уходит в отставку

Евгений Лепекин написал заявление по собственному желанию
Лия МУРАДЬЯН
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Евгений Лепекин ушел в отставкуЕвгений Лепекин ушел в отставкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке покинул свой пост председатель городско департамента жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Евгений Лепекин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Такое решение теперь уже бывший начальник городского ЖКХ принял в связи с переходом на другую работу. Отметим, что Евгений Лепекин проработал на посту председателя два года, с сентября 2017 года.

За два года в Липецке департамент реализовали несколько программ, таких как «Формирование современной городской среды города Липецка», «Капитальный ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны» и другие. Где теперь будет трудиться главный коммунальщик, пока неизвестно.

Временно исполнять обязанности председателя департамента ЖКХ пока назначили заместителя Лепекина – Аркадия Шамаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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