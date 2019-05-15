2019-05-15T16:47:56+03:00
Общество

Из аэропорта Липецка пустят еще один рейс на Москву

Липчане смогут летать в столицу по вторникам
Юлия КЛЮЕВА
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Из Липецка пустят еще один авиарейс в МосквуИз Липецка пустят еще один авиарейс в МосквуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В июне в Липецком аэропорту появится дополнительный рейс на Москву. Самолеты в столицу пустит авиакомпания «РусЛайн». Как сообщили в пресс-службе компании, липчане смогут полететь в столицу и обратно уже с 4 июня. Рейсы будут осуществляться по вторникам. Вылет из Липецка ставят на 16.55. В аэропорту «Внуково» липчане окажутся уже в 18.00. Из Москвы самолеты будут вылетать в тот же день в 9.40. Прибытие в областной центр – в 10.45. Стоимость билетов – от 3 200 рублей в одну сторону.

Напомним, что международный аэропорт Липецк перешел на весеннее-летнее расписание. Регулярные рейсы из областного центра выполняются в Москву (аэропорты Домодедово и Внуково), Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Симферополь и Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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