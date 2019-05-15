Липецкие хейтеры создали фейковый канал спикера горсовета в Telegram
На этой неделе в Telegram появился канал спикера Липецкого городского Совета депутатов Игоря Тинькова под названием «ТИНЬКОВ». Судя по контенту, канал явно ведут не официальные представители горсовета и уже тем более не сам спикер. Тем не менее, чтобы не закрались сомнения, пресс-служба горсовета выступила с официальным опровержением.
– Председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков не имеет никакого отношения к анонимному каналу «ТИНЬКОВ!», – говорится в сообщении. – Его авторы незаконно используют фамилию, имя и фото спикера городского парламента.
Также в парламенте опровергли и сведения, которые распространяет канал. Очевидно речь идет о должности губернатора, на которую авторы канала выдвинули Тинькова. По поводу фейкового канала спикер уже написал заявление в региональную прокуратуру, а также областные управления ФСБ и МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU