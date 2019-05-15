Липецкие хейтеры создали фейковый канал спикера горсовета в Telegram

15 Май 17:09 2019-05-15T17:09:54+03:00

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На этой неделе в Telegram появился канал спикера Липецкого городского Совета депутатов Игоря Тинькова под названием «ТИНЬКОВ». Судя по контенту, канал явно ведут не официальные представители горсовета и уже тем более не сам спикер. Тем не менее, чтобы не закрались сомнения, пресс-служба горсовета выступила с официальным опровержением.

– Председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков не имеет никакого отношения к анонимному каналу «ТИНЬКОВ!», – говорится в сообщении. – Его авторы незаконно используют фамилию, имя и фото спикера городского парламента.

Также в парламенте опровергли и сведения, которые распространяет канал. Очевидно речь идет о должности губернатора, на которую авторы канала выдвинули Тинькова. По поводу фейкового канала спикер уже написал заявление в региональную прокуратуру, а также областные управления ФСБ и МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU