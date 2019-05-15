2019-05-15T17:09:54+03:00
Общество

Липецкие хейтеры создали фейковый канал спикера горсовета в Telegram

Игорь Тиньков написал заявление в МВД и ФСБ
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Авторов канала будут искать правоохранителиАвторов канала будут искать правоохранителиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

На этой неделе в Telegram появился канал спикера Липецкого городского Совета депутатов Игоря Тинькова под названием «ТИНЬКОВ». Судя по контенту, канал явно ведут не официальные представители горсовета и уже тем более не сам спикер. Тем не менее, чтобы не закрались сомнения, пресс-служба горсовета выступила с официальным опровержением.

– Председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков не имеет никакого отношения к анонимному каналу «ТИНЬКОВ!», – говорится в сообщении. – Его авторы незаконно используют фамилию, имя и фото спикера городского парламента.

Также в парламенте опровергли и сведения, которые распространяет канал. Очевидно речь идет о должности губернатора, на которую авторы канала выдвинули Тинькова. По поводу фейкового канала спикер уже написал заявление в региональную прокуратуру, а также областные управления ФСБ и МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку по сообщению о голодных детям в заваленной мусором квартире
Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ
Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы
Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины
В Липецке серийный маньяк с чулком на голове насиловал старушек
Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак
Павел Путилин: Профицит областного бюджета 2018 года составил 6 млрд. рублей
Игорь Артамонов: «Дефицит медицинских кадров в Липецкой области будем сокращать»
В Липецке по проспекту Победы прокатилось автобусное колесо
В Липецке водитель "Рено" проехал на красный свет
В Липецке загорелся трамвай: специалисты проверят весь электротранспорт
Под Липецком трактор вылетел в кювет: водитель погиб на месте
Под Липецком безработная женщина ударила ножом в грудь неприятельницу
Вечером в Липецке на ходу загорелся трамвай
В четверг на 7 улицах Липецка отключат холодную воду
В четверг в Липецке до +24 градусов и без осадков
В Липецке нашли нарушение на стройке, где избили жителей частного сектора
Липчан, владеющих электромобилями, хотят освободить от транспортного налога
Из аэропорта Липецка пустят еще один рейс на Москву
Первым кандидатом на должность мэра Липецка стал безработный экономист
Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководством компании «Бекарт»
Власти решают, закрыть проспект Победы частично и надолго или полностью, но сделать ремонт быстро
В Липецке будут судить водителя утонувшей в реке машины, где погиб подросток
Начальник департамента ЖКХ Липецка уходит в отставку
На Тракторном в Липецке планируют открыть МФЦ