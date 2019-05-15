В четверг на 7 улицах Липецка отключат холодную воду

15 Май 19:55 2019-05-15T19:55:16+03:00

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В четверг, 16 мая, в некоторых домах Липецка пересохнут краны. Энергетики отключат холодную воду в районе Сокола. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Отключения произойдут из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Так, с 10 утра и практически на весь день без воды останутся жители улиц Богатырская, Пирогова, Былинная, Брестская, Хабарова. Также воду отключат по адресам: переулок Рахманинова, Ростовский. Включить холодную воду планируют к 8 часам вечера.

Советуем заранее запастись питьевой водой. Также подвоз воды организует «ЛГЭК», но только по заявкам жителей. За дополнительной информацией об отключениях можно обратиться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU