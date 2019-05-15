В четверг в Липецке до +24 градусов и без осадков

15 Май 18:37 2019-05-15T18:37:47+03:00

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В четверг, 16 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие дожди. Местами могут быть грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с. При грозе порывы могут достигать до 17 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла.

Днем в регионе до 24 градусов выше ноля. Синоптики обещают без осадков. Северо-западный ветер усилится до 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В пятницу, 17 мая, ночью в Липецке около +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки +18 градусов. День обещает быть солнечным. Ветер северо-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU