Вечером в Липецке на ходу загорелся трамвай

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-16T09:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером, 15 мая, в Липецке произошло небольшое ЧП. В районе Октябрьского рынка загорелся трамвай, следовавший по маршруту №1. Как сообщили очевидцы, внезапно произошло замыкание сети. Искры посыпались в вагон. Транспорт остановился, пассажиры выбежали на улицу. Огонь полыхал в кабине водителя. К счастью, никто не пострадал. Водителю удалось справиться с пламенем самостоятельно.

- Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций в 20.50, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - На место происшествия прибыло 1 отделение ПСЧ. Ликвидация открытого горения произошла до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара повреждена внутренняя отделка трамвая на площади 1 кв.м.

В Липецке загорелся трамвай.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU