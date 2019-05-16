Под Липецком безработная женщина ударила ножом в грудь неприятельницу

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-16T09:40:24+03:00

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В воскресенье, 12 мая, в отдел полиции Елецкого района обратился 32-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что вечером этого дня в деревке Колосовка от дома по улице Центральной кто-то угнал его автомобиль "ВАЗ-21099". Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, подозреваемого в преступлении задержали сотрудники ДПС. Им оказался неработающий 23-летний местный житель.

На неделе, 14 мая, в деревне Евлановка Добринского района порезали 43-летнюю местную жительницу. Неизвестный ударил ножом в область грудной клетки женщины. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого преступника. Ею оказалась неработающая 44-летняя местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU