2019-05-16T09:58:13+03:00
Происшествия

Под Липецком трактор вылетел в кювет: водитель погиб на месте

А в Хлевенском районе легковушка снесла мотоцикл
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком в аварии погиб трактористПод Липецком в аварии погиб трактористФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 507 нарушений правил дорожного движения. По информации регионального УГИБДД России, 6 водителей сели за руль выпив алкоголь. 70 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 087 раз водители превысили скорость. Произошло 26 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 15 мая, трагедия произошла в Лев-Толстовском районе. В 9.45 на автодороге "Чаплыгин - Лев Толстой" в кювет вылетел трактор МТЗ-82, где опрокинулся. 61-летний водитель скончался на месте до прибытия медиков.

В Хлевенском районе в деревне Гудовка 34-летний водитель "ВАЗ-21093" врезался в мотоцикл под управлением 15-летнего подростка. Парня госпитализировали. По предварительным данным, легковушка выехала на встречку.

В Усманском районе в селе Октябрьское 34-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем "SsangYong-Kyron", под управлением 50-летнего водителя. Водителей доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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