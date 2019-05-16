2019-05-16T11:40:04+03:00
Общество

В Липецке по проспекту Победы прокатилось автобусное колесо

Путешествие было недолгим [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке по проспекту Победу "путешествовало" колесоВ Липецке по проспекту Победу "путешествовало" колесоФото: скрин с видео
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На днях в Липецке произошел необычный случай. В районе остановки "Юных натуралистов" ехал автобус. Внезапно у него отвалилось колесо. Транспорт остановился у обочины, а колесо покатилось вниз по проспекту Победы, в сторону остановки "Улица Доватора", четко по проезжей части.

Неизвестно, сколько бы "путешествовало" колесо и куда бы оно прикатилось, если бы его траекторию движения не сбил один из водителей. Автомобилист, ехавший по противоположной полосе, остановился и вышел из машины. Мужчина пнул колесо ногой и оно покатилось к тротуару. Там его оттолкнуло от бордюра. Колесо прокатилось через проезжую часть до другого конца дороги. На этом приключения отвалившегося колеса закончились.

В Липецке по проспекту Победы прокатилось автобусное колесо.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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