2019-05-16T14:12:50+03:00
Общество

Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собак

В Липецке приставы изъяли животных и поместили в частные приюты
Юлия КЛЮЕВА
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Соседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собакСоседи подали в суд на липчанку которая держала в квартире 19 собакФото: Архив "КП"
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Липчане подали в суд на женщину, которая развела в своей квартире более 19 собак и щенков. Соседи были недовольны постоянным лаем и неприятным запахом в квартирах и подъезде. По их словам, горожанка совсем не заботилась о санитарных нормах по содержанию питомцев.

Суд обязал удалить животных из квартиры и провести санитарную обработку помещения. Однако, исполнять решение жительница Липецка не торопилась. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, срок, отведенный судом, истек, а собаки так и остались в квартире. Тогда пристав-исполнитель вынес должнице постановление о взыскании исполнительного сбора. Липчанку оштрафовали.

Собак изъяли. В этом процессе участвовали государственные органы, кинологические службы, а также службы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Кстати, все питомцы были крайне истощены и озлоблены.

Собак перевозили под наблюдением специалистов. Ни одно животное не пострадало. У питомцев взяли анализы, их обработали, а после поместили в частные приюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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