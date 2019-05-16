Директор парка в Липецке получил взятку в виде ремонта машины

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-16T15:16:41+03:00

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В Липецке на получении взятки попался директор одного из городских парков. По версии следствия, директор учреждения культуры получил взятку в виде ремонта машины, который обошелся в 50 000 рублей.

За эти деньги директор разрешил некой бизнес-леди поставить на территории парка торговую палатку и заключить договор аренды по заниженной стоимости. Махинации вскрыли сотрудники управления экономической безопасности полиции и передали данные в СК.

В итоге не директора завели дело по части 3 статьи 290 УК – получения взятки за незаконные действия. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, директор парка уже во всем сознался и раскаялся. Ему грозит до 8 лет тюрьмы и запрет заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU