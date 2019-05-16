Под Липецком внук-наркоман убил пожилую бабушку молотком в День Победы

16 Май 17:00 2019-05-16T17:00:08+03:00

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Ужасное преступление произошло в Грязинском районе Липецкой области, где убили 82-летнюю пенсионерку. Женщина пережила Великую Отечественную войну и погибла от рук собственного внука в День Победы.

Согласно материалам дела, все случилось утром 9 мая, когда 29-летний внук поссорился с бабушкой. Конфликт начался поскольку мужчина в очередной раз напился, что очень расстроило бабушку, и та сделала замечание. Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил старушку в грудь и шею. Бабушка была еще жива, и внук добил ее молотком для отбивания мяса, нанеся несколько ударов по голове.

Отморозка вскоре задержали. Как сообщили в пресс-службе СКР области, он признался в содеянном и сейчас заключен под стражу. Известно, что помимо этого убийства, он проходит обвиняемым еще по одному делу о продаже наркотиков – часть 4 статьи 228.1.

ИСТОЧНИК KP.RU