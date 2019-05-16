Под Липецком взорвали 50 мин и два снаряда времен ВОВ

16 Май 17:42 2019-05-16T17:42:53+03:00

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В Липецкой области продолжают находить снаряды времен Великой Отечественной войны. Очередную опасную находку уничтожили в этот четверг, 16 мая, в Тербунском районе.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПСС, всего спасатели пиротехнической службы аварийно-спасательного отряда обезвредили пятьдесят 50-миллиметровых минометных мин и два артиллерийских снаряда 152 мм. Все мины и снаряды взорвали в поле в четырех километрах от деревни Воейково.

Спасатели напоминают, как нужно действовать если кто наткнется на подобную находку. В первую очередь стоит помнить, что несмотря на ветхий вид со следами ржавчины – это все то же смертоносное оружие страшной войны, что и 75 лет назад.

Нужно сразу эвакуировать всех из возможной зоны поражения снаряда, не предпринимать с боеприпасами никаких действий. Необходимо сообщить о находке спасателям или в полицию и ждать. До их приезда не подходить, не трогать снаряды и охранять территорию, чтобы не подошли другие.

ИСТОЧНИК KP.RU