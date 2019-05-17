Утром на нескольких улицах Липецке отключат свет и воду

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-17T08:16:51+03:00

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Этим утром, 17 мая, в Липецке из-за ремонта на сетях отключат питьевую воду. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 13.00 по следующим адресам: улица Бунина, здания 1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 11, 13, 15; улица Теперика, с 1 по 19 дом; улица Меркулова, дома 30, 32, 34; улица Белана, 15, 17; улица Стаханова, с 45 по 59 дом; улица Катукова, дома 11, 19, 23 и Учебный переулок, 2 и 4.

На схеме показан район, который попадет под отключение. Воду будут подвозить по заявкам жителей. Узнать более подробно об отключении или оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 – со стационарного; 236-075 – с любого телефона. Коммунальщики приносят извинения за неудобства.

Также в эту пятницу в нескольких районах в 9 утра отключат свет. Электричества не будет: с 9 до 16.00 на улице Ново-Весовая, 12а; с 9 до 17.00 – улицы частного сектора Полярная, Смоленская, Садовая, Зоологическая, Сенная, Индустриальная, Буденного, Речная, переулок Рядовой. Также с 9 до 17.00: несколько домов на Меркулова и Петра Смородина. С 10 до 14.00 не будет света на улице 40 лет Октября и Ушинского.

ИСТОЧНИК KP.RU