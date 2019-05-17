Карманница из Тамбова обокрала девушку в автобусе в Липецке

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-17T09:37:45+03:00

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Минувшим вечером, 16 мая, в Липецке обворовали 26-летнюю девушку. Все случилось, когда липчанка ехала в автобусе между остановками «проспект Победы» и «Памятник Чернобыльцам». В этом промежутке кто-то влез к сумку пассажирки и вытащил кошелек, в котором были 3450 рублей.

Через некоторое время, обнаружив пропажу, липчанка сразу же обратилась в полицию. Вора вычислили и задержали в тот же вечер сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, задержанной оказалась 21-летняя девушка из Тамбовской области. Известно, что начинающая карманница нигде не работает. Сейчас барышня дает показания в городском отделе полиции №3. Ей грозит уголовная статья за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU