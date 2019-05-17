Под Липецком пенсионер на «Ниве» сбил пешехода на обочине

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-17T09:49:22+03:00

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За прошедшие сутки, 16 мая, на дорогах Липецкой области зафиксировали два ДТП с пострадавшими и в обоих случаях травмы получили пешеходы. Так в Данковском районе в 00.50 ночи на трассе «Ильинка – Плахово» 71-летний водитель «Нивы» сбил 37-летнего мужчину. Как сообщили в ГИБДД, пешеход шел по обочине в ту же сторону, что и ехал внедорожник. Пешеход попал больницу. В этой аварии виноват водитель, который должен был снизить скорость, заметив пешехода на обочине.

Вторая авария с пешеходом произошла вечером, в 21.35, в селе Боринское Липецкого района. Там на улице Линейная 35-летний водитель «ГАЗа» сбил 45-летнего мужчину. Пострадавшего пешехода увезли в больницу. Кто виноват, сейчас разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU